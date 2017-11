Delo: Bolje pozno kot nikoli (3. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - Dijaki in študenti bodo lahko od druge polovice prihodnjega leta svoje neformalne delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, tudi formalno uveljavljali. To možnost prinaša zakon o urejanju trga dela, ki uvaja evidenco študentskega dela in spremljanje z njim pridobljenih kompetenc, v Delu piše Sandra Hanžič.