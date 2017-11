Newyorške borze neenotno, indeks Dow Jones rekordno visok

New York, 2. novembra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno, indeks Dow Jones pa je trgovanje zaključil rekordno visoko, in sicer pri 23.516,26 točke. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na njegovo rekordno vrednost vplivalo imenovanje pravnika Jeroma Powella na položaj predsednika centralne banke Federal Reserve, poročajo tuje agencije.