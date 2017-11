Real prvič klonil v tej evropski sezoni

Ljubljana, 2. novembra - Real je Madrid je v 5. krogu košarkarske evrolige doma izgubil z ruskim Himkijem z 80:86 ter prvič klonil v tej evropski sezoni. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v 24 minutah in 36 sekundah zbral 12 točk, sedem skokov in tri podaje, drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph pa je v 11 minutah in pol zabeležil šest točk in dva skoka za Real.