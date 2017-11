Televizijsko soočenje znova razkrilo različno gledanje Šarca in Pahorja na predsedniško funkcijo

Ljubljana, 2. novembra - Predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec sta danes soočila stališča na Televiziji Slovenija. Če sta oba kritična do preslabe učinkovitosti vlade pri reformah in zadržana pri priznanju katalonske neodvisnosti, pa sta še enkrat več ugotovila, da funkcijo predsednika republike razumeta drugače.