Predsednik haaškega sodišča in srbski predstavniki v Beogradu izmenjali kritike

Beograd, 2. novembra - Predsednik haaškega mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije Carmel Agius je danes sklenil tridnevni uradni obisk v Srbiji. Ob obisku je bil Agius kritičen do nepopolnega sodelovanja Srbije s sodiščem, srbski predstavniki pa so kritizirali ravnanje s haaškimi obtoženci in obsojenci.