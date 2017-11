Madrid odobril evropski zaporni nalog za Puigdemonta

Madrid, 2. novembra - Španska sodnica Carmen Lamela je danes odobrila zahtevo za izdajo evropskega naloga za prijetje in predajo za odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in štiri njegove ministre, ki so po znanih informacijah v Bruslju in se danes niso zglasili na sodišču, poročajo tuje tiskovne agencije.