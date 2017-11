Scorpions na enem mestu zbrali brezčasne balade

Berlin, 4. novembra - Nemška rock skupina Scorpions bo novembra, pred koncertom 5. decembra v ljubljanskih Stožicah, izdala antologijski album svojih najlepših balad Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads. Kot so navedli pri založbi Sony Music, bodo poleg že znanih pesmi na albumu tudi tri, ki jih je zasedba napisala čez poletje.