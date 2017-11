Obe slovenski šahovski reprezentanci na EP remizirali

Heraklion, 3. novembra - Na ekipnem evropskem prvenstvu v šahu na Kreti so po četrtkovem prostem dnevu danes nadaljevali s šestim krogom, v katerem so se Slovenci merili s Španijo, slovenske šahistke pa z Anglijo. Obe ekipi sta remizirali, Slovenci so zdaj na 15. mestu, Slovenke pa 20.