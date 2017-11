Ob Lipi sprave molili za vse žrtve revolucije in vojne

Ljubljana, 2. novembra - Društvo Združeni ob Lipi sprave je danes ob Lipi sprave na ljubljanskih Žalah pripravilo molitev za vse žrtve revolucije in vojne. "Pogosto govorimo o spravi in miru med nami, in to je potrebno," je v nagovoru poudaril predsednik društva Janez Juhant. Po njegovih besedah se moramo spominjati žrtev, "da jim vrnemo dostojanstvo, ki jim pripada".