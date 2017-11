Mariborski svetniki le podprli nadaljnji postopek prodaje Farmadenta

Maribor, 2. novembra - Mariborski mestni svetniki so po propadlem poskusu dopisne in pozneje izredne seje v drugo le uspeli dopisno potrditi usklajeni posamezni program prodaje poslovnega deleža v družbi Farmadent. Seja je potekala od petka do danes do 14. ure, v tem času pa je glasovalo 26 svetnikov. Kot so sporočili iz občine, je bil predlog sprejet s 14 glasovi za.