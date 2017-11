Na Pohorju v vozilu našli kadavre divjadi, ustreljen jelen tudi na Dolenjskem

Ribnica na Pohorju/Žužemberk, 2. novembra - Mariborski policisti so v noči na ponedeljek na Pohorju v vozilu, v katerem so bili ženska in moški z območja Mislinje ter državljanka Hrvaške, našli kadavre divjadi. Moškega bodo ovadili zaradi suma nezakonitega lova. Z domnevnim krivolovom pa se ukvarjajo tudi novomeški policisti, ki so našli ustreljenega jelena.