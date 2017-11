Decembra bodo izšla intimna pisma zasedbe U2

New York, 3. novembra - Člani irske rock skupine U2 bodo 1. decembra izdali svoj 14. studijski album Songs of Experience, ki ga opisujejo kot zbirko intimnih pisem, ki jih je frontman zasedbe Bono svojim najdražjim napisal, kot da bi bil mrtev. Gre za nadaljevanje albuma Songs of Innocence iz leta 2014, ki je reflektiral Bonovo otroštvo v Dublinu.