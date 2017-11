Predsedniške volitve: Gospodarstveniki si želijo večji angažma predsednika na gospodarskem področju (tema)

Ljubljana, 4. novembra - Predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec, od katerih gospodarstveniki pričakujejo večjo angažiranost na gospodarskem področju, sta kritična do trenutnega sistema državnega upravljanja državnih naložb in opozarjata na sporna kadrovanja. Pri tem je Šarec bolj kot Pahor naklonjen temu, da premoženje ostane v državni lasti.