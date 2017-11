Predsedniške volitve: Predsednik je vrhovni poveljnik obrambnih sil, a z malo pristojnostmi (tema)

Ljubljana, 3. novembra - Predsedniška kandidata Borut Pahor in Marjan Šarec ocenjujeta, da so spremembe v varnostno-obrambnem sistemu nujne ter da so plače vojakov prenizke. Imata pa nasprotni stališči do razkrivanja slabih ocen o pripravljenosti Slovenske vojske. Šarec tega ne bi storil, Pahor pa je prepričan, da je s takšnim ravnanjem v preteklosti vojski koristil.