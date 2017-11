Tedenski pregled - svet od 3. do 9. 11.

pripravil Jure Kos

Ljubljana, 10. novembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v okviru azijske turneje obiskal Japonsko, Južno Korejo in Kitajsko. Španske oblasti so izdale nalog za prijetje odstavljenega katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta in štirih ministrov njegove vlade, ki so se zatekli v Belgijo. Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je objavil Rajske dokumente.