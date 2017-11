Adria Airways preklicala vzpostavitev linije iz Berna

Brnik, 2. novembra - Adria Airways je preklicala za ponedeljek načrtovano vzpostavitev letalskih povezav iz Berna, so za STA potrdili v prevozniku. Povezave so nameravali vzpostaviti zaradi izteka operativne licence švicarskega prevoznika SkyWork Airline AG in odpovedi njegovih letov iz Berna, a je Švicarjem uspelo zagotoviti sredstva in obnoviti licenco.