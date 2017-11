Na Mariborskem Pohorju reševalna vaja zaščite in reševanja

Maribor, 4. novembra - Na območju krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju bo dopoldne med spodnjo postajo in četrtim stebrom potekala regijska reševalna vaja zaščite in reševanja. V njo bo vključenih skoraj 250 ljudi in okoli 50 intervencijskih vozil. Gondola v času vaje ne bo delovala, za osebna vozila pa bo dostop omejen do obračališča pod Pohorjem.