V Turčiji zaradi povezav z IS aretirali skoraj 300 ljudi

Istanbul, 2. novembra - Turške varnostne sile so od 22. oktobra aretirale 283 ljudi, osumljenih povezav s skrajno sunitsko skupino Islamska država (IS), so danes po navedbah turške tiskovne agencije Anadolu sporočili turški uradniki, kot navaja nemška tiskovna agencija dpa. Med aretiranimi je 187 tujcev.