Nova Zelandija namerava tujcem prepovedati nakup hiše

Wellington, 5. novembra - Novozelandska vlada je ta teden oblikovala načrt, s katerim želi najkasneje februarja prihodnje leto tujcem prepovedati nakup hiše v državi. Glavni razlog za to so naraščajoče cene nepremičnin, kar bi po mnenju vlade z znižanjem povpraševanja zajezili. Bodo pa tujci še vedno lahko kupili zazidljivo zemljišče in gradili na njem.