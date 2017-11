Dragić s soigralci z zmago razveselil trenerja na rojstni dan

Miami, 2. novembra - Slovenski košarkar Goran Dragić je v severnoameriški ligi NBA popeljal soigralce Miami Heat do zmage s 97:91 nad gostujočimi Chicago Bulls in s tem po treh zaporednih porazih pomagal razveseliti trenerja Erika Spoelstro na rojstni dan. Dragić je bil z 20 točkami, petimi skoki in šestimi podajami prvi košarkar vročice.