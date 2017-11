Baseballisti Houston Astros prvič v zgodovini do naslova MLB

Los Angeles, 2. novembra - Houston Astros so zmagovalci world series, tako imenovanega velikega finala baseballske lige MLB. Astros so prvič v 55-letni zgodovini kluba osvojili naslov, potem ko so na odločilni sedmi tekmi finala s 5:1 premagali Los Angeles Dodgers in se s skupnim izidom 4:3 v zmagah veselili naslova.