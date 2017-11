V ZDA več mrtvih v streljanju v nakupovalnem središču

Denver, 2. novembra - V streljanju v nakupovalnem središču v mestu Thornton v zvezni državi ZDA Kolorado so bile po navedbah policija ubite najmanj tri osebe. Dva človeka sta umrla na kraju dogodka, hudo ranjena ženska pa kasneje v bolnišnici, so v sredo zvečer po lokalnem času sporočile pristojne oblasti. Podrobnosti o napadalcu in motiv še niso znane.