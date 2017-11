Cia je objavila zaseženi material iz skrivališča Osame bin Ladna

Washington, 2. novembra - Ameriška obveščevalna agencija je v sredo objavila dokumente in drug informativni material, ki so ga zasegli pripadniki posebnih enot ameriške vojske maja leta 2011 med napadom na poslopje v Pakistanu, kjer se je skrival vodja teroristične mreže Al Kaida Osama bin Laden. Slednjega so med med napadom ubili, njegovo truplo pa vrgli v morje.