Facebook krepko povečal četrtletni dobiček

New York, 2. novembra - Spletni velikan Facebook je v tretjem četrtletju letos presegel vsa pričakovanja analitikov glede dobička in prihodkov, škandal z objavljanjem ruskih plačanih oglasov v korist Donalda Trumpa, kot kaže, podjetju ni niti najmanj škodil. Po objavi rezultatov so se delnice sicer pocenile.