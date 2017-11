Tottenham premagal madridski Real, Manchester City pa Napoli

Ljubljana, 1. novembra - Nogometaši so v ligi prvakov danes dokončali četrti krog. Poleg Mariborčanov, ki so v Liverpoolu klonili z 0:3, je v tej skupini Sevilla premagala Spartak z 2:1; igral je tudi Leipzig Kevina Kapla in pri Portu izgubil z 1:3, v derbiju večera pa je Tottenham ugnal Real Madrid prav tako s 3:1.