Delo: Delček vseh nas (2. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Zakaj bi moralo vse zanimati, kaj je glifosat in kaj se z njim dogaja v EU? Zaradi preproste uporabe in širjenja gensko spremenjenih rastlin je glifosat postal najpogosteje uporabljen herbicid na svetu. Z radodarno porabo v kmetijstvu pa je zašel tudi tja, kamor ne bi smel: v hrano, vodo in urin, v Delu piše Maja Prijatelj Videmšek.