Slovenski šahisti na EP ugnali Islandijo, šahistke izgubile

Heraklion, 1. novembra - Slovenski šahisti so v petem krogu ekipnega evropskega prvenstva na Kreti z 2,5:1,5 ugnali Islandijo, slovenske šahistke pa so izgubile s Turkinjami z 1,5:2,5. Slovenci so po drugi zaporedni zmagi z 21. mesta napredovali na 14. (6 točk), šahistke pa so 18. (4).