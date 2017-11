Finance: Roboti, prekarci in idealisti javnega sektorja (2. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Atipične zaposlitve so najverjetnejša prihodnost, z vsemi prednostmi in slabostmi. Kot predstavnik mlade generacije sem se že sprijaznil, da ne bom imel varnega zavetja službe do pokoja. Želel bi si, da bi se tega čim prej zavedali tudi politiki, da nam bo čez nekaj let vsem skupaj lažje, v Financah piše Blaž Abe.