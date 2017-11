Primorske novice: Noč in dan (2. 11.)

Koper, 1. novembra - Rodovitne Cerkljanske ni več! To so vedeli izmuzljivi botri nerodovitnosti, ki so plodove garačev hoteli raztrositi po svojih žepih. A niso hoteli vedeti tisti, ki so se izmuzljivežem uprli. V skritih kačah niso prepoznali strupenjač. So jo pa v človeku, ki je prinašal seme - Marjanu Batagelju. On pa v njih, v Primorskih novicah piše Saša Dragoš.