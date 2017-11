Maraton v New Yorku kljub terorističnemu napadu bo

New York, 1. novembra - Prireditelji newyorškega maratona, ene največjih športnih prireditev v tem mestu in enega najpomembnejših maratonov na svetu, so sporočili, da letošnja izvedba kljub nedavnemu terorističnemu napadu na Manhattnu ni ogrožena. Maraton bo v nedeljo, pričakujejo več kot 50.000 udeležencev, izvedli pa ga bodo pod strogimi varnostnimi ukrepi.