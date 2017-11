Mariborčani na Anfieldu zdržali en polčas

Liverpool, 1. novembra - Nogometaši Maribora so v 4. krogu lige prvakov v skupini E izgubili v gosteh proti Liverpoolu z 0:3 (0:0). Za domače so zadeli Mohamed Salah v 49., Emre Can v 64. in Daniel Sturridge v 90. minuti. Izbrance Darka Milaniča naslednja preizkušnja v tem tekmovanju čaka 21. novembra, ko bodo gostovali pri moskovskem Spartaku.