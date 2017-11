Špansko sodišče na zaslišanju pričakuje odstavljeno katalonsko vlado

Madrid, 2. novembra - Špansko sodišče je za danes pozvalo na zaslišanje odstavljenega katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta in 13 bivših članov njegove vlade, proti katerim je tožilstvo vložilo obtožnico zaradi upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev. Puigdemont je sicer v Belgiji in po napovedih njegovega odvetnika ne bo prišel na zaslišanje.