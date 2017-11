Wall Street koraka proti novim rekordom

New York, 1. novembra - Današnja rast tečajev vrednostnih papirjev na borzah v Evropi in deloma tudi v Aziji se zdaj seli tudi na borze v ZDA. Vlagatelji so se znebili nekaj zadržanosti, ki so jo kazali v torek ob začetku zasedanja ameriške centralne banke, indeksi se tako približujejo novim rekordom. Kakšnih velikih presenečenj namreč ni pričakovati.