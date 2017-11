Barcelona naslednji mesec brez dveh nogometašev

Barcelona, 1. novembra - Katalonski nogometni velikan Barcelona bo naslednji mesec dni moral igrati brez Sergija Roberta in Andreja Gomesa. Oba sta si ne torkovi tekmi lige prvakov na gostovanju pri Olympiakosu (0:0) poškodovala stegensko mišico in ju čaka približno enomesečno okrevanje, so potrdili pri španskem prvoligašu.