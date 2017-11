Zasebni sektor v ZDA oktobra odprl 235.000 novih delovnih mest

Washington, 1. novembra - Ameriški zasebni delodajalci so oktobra odprli 235.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili, poroča podjetje ADP. To pomeni, da se je okrevanje po orkanih Harvey in Irma v Teksasu oziroma na Floridi že začelo. Svoje poročilo za oktober bo v petek objavilo tudi ministrstvo za delo ZDA.