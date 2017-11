Japonsko podjetje nekadilce nagradilo z dodatnim dopustom

Tokio, 1. novembra - Tokijsko podjetje za spletno poslovanje in trženje Piala je sklenilo, da bo vsem svojim zaposlenim, ki ne kadijo, namenilo šest dni dodatnega dopusta. Ugotovili so namreč, da njihovi kadilski kolegi na odmorih za kajenje preživijo precej časa, kar je nepošteno do nekadilcev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.