V prometni nesreči na Zaloški v Ljubljani huje poškodovana moška

Ljubljana, 1. novembra - Na Zaloški cesti v Ljubljani se je nekaj pred 1. uro ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri so bile poškodovane štiri osebe. V trčenju osebnega avtomobila v betonski steber sta 20 in 24 let stara moška utrpela hude telesne poškodbe, tako da sta njuni življenji ogroženi, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.