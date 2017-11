Med žrtvami napada v New Yorku po podatkih MZZ ni Slovencev

Ljubljana, 1. novembra - Med žrtvami torkovega terorističnega napada v New Yorku, v katerem je bilo ubitih osem ljudi, 11 pa ranjenih, po do zdaj znanih podatkih slovenskega zunanjega ministrstva ni slovenskih državljanov. Zunanje ministrstvo je ob tem na Twitterju ostro obsodilo napad in izrazilo solidarnost z Američani.