Vreme: Sprva povečini sončno, čez dan se bo od severa postopno pooblačilo

Ljubljana, 1. novembra - Danes bo sprva povečini sončno, čez dan se bo od severa postopno zmerno pooblačilo in predvsem v severovzhodni Sloveniji bo občasno tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 12, na Goriškem in ob morju do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.