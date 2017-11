Sony zvišal tečaje na borzah v Aziji

New York/Tokio, 1. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Aziji so se danes občutno zvišali. Pospešek jim je dala borza v Tokiu, kjer se je indeks Nikkei povzpel na najvišjo vrednost v zadnjih 21 letih. Vlagatelje je s četrtletnimi rezultati še posebej razveselil proizvajalec elektronike Sony, katerega delnice so se podražile za deset odstotkov.