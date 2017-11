V ligi NHL zmage za Rangers, Jets in Red Wings

New York, 1. novembra - V severnoameriški hokejski ligi so bili na predvečer vseh svetih oziroma na noč čarovnic odigrani trije obračuni. Ekipa New York Rangers je na domačem ledu premagala novinca v ligi NHL Vegas Golden Knights s 6:4, moštvo Detroit Red Wings je bilo doma s 5:3 boljše od Arizona Coyotes. Winnipeg Jets so slavili v gosteh pri Minnesota Wild z 2:1.