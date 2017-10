V New Yorku vozilo zapeljalo v kolesarje, več mrtvih in ranjenih

New York, 31. oktobra - Več ljudi je umrlo ali so ranjeni, potem ko je v New Yorku danes vozilo zapeljalo na kolesarsko stezo, nato pa trčilo v drugo vozilo, je sporočila newyorška policija. Voznika, ki je izstopil z avtomobila z lažnim orožjem, je policija ubila, poročajo tuje tiskovne agencije.