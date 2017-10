Nasdaq z novim rekordom

New York, 31. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v zelenem, pri čemer je Nasdaq dosegel novo rekordno vrednost. Vlagatelje je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa spodbudila rast delnic tehnoloških podjetij, predvsem Appla. Njegove delnice so dva dni pred objavo četrtletnih poslovnih rezultatov dosegle nov rekord.