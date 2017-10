Zanesljivi zmagi slovenskih šahistov in šahistk na EP

Heraklion, 31. oktobra - Slovenski šahisti so v četrtem krogu ekipnega evropskega prvenstva na Kreti kar s 3,5:0,5 ugnali Črnogorce, slovenske šahistke pa so bile tudi prepričljivo boljše od Norvežank; slavile so s 3:1. Slovenci so iz 27. mesta napredovali na 21. (4 točke), Slovenke pa s 17. na deseto (4).