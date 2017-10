Na pogovorih o Siriji v Astani predvsem o izmenjavi ujetnikov

Astana, 31. oktobra - V kazahstanski prestolnici Astana so potekali pogovori o Siriji, ki so bili tokrat osredinjeni na izmenjavo ujetnikov. Gre za okoli 25.000 do 300.000 ljudi, ki so jih zajele različne strani, vpletene v konflikt v Siriji. Dogovor o izmenjavi je bil na koncu sklenjen s težavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa, sklicujoč se na ruske medije.