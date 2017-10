Didier Deschamps bo selektor Francije do EP 2020

Pariz, 31. oktobra - Francoska nogometna zveza in selektor Didier Deschamps sta se dogovorila za novo pogodbo, ki bo 49-letnika, nekdanjega dolgoletnega reprezentanta in kapetana Francije, na klopi galskih petelinov zadržala do konca evropskega prvenstva 2020. Deschamps člansko izbrano vrsto Francije vodi od leta 2012.