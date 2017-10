Nemški Eurowings od danes z novo povezavo z Zagrebom

Zagreb, 31. oktobra - Nizkocenovna letalska družba Eurowings, ki je del Lufthanse, je danes uvedla novo, peto redno letalsko linijo v Zagreb, in sicer so hrvaško prestolnico povezali z Düsseldorfom. Ob tem so na novinarski konferenci v Zagrebu napovedali, da nameravajo do konca leta uvesti še dve redni letalski liniji in prepeljati več kot 900.000 potnikov.