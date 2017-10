Mariborčani pozabili na sedmico, a na Otok z veliko zamudo šele ob 18.20

Ljubljana, 31. oktobra - Slovenski nogometni prvak Maribor bo v sredo ob 20.45 igral tekmo 4. kroga lige prvakov. Na stadionu Anfield bo gostoval pri Liverpoolu. V prejšnjem krogu so Angleži v Ljudskem vrtu slavili kar s 7:0, a v mariborskem taboru pravijo, da so na to že pozabili in da vedo, da bo treba jutri igrati pametneje.