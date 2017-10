Ljubljana, 31. oktobra - Košarkarji Petrola Olimpije so v četrtem krogu Fibine lige prvakov (skupina C) premagali španski Estudiantes z 81:75 (22:15, 39:33, 60:57) in zabeležili prvo zmago v tem tekmovanju. V naslednjem krogu jih 7. novembra čaka italijanska Umana Reyer Venezia.