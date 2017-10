ZN: Vrzel med okoljskimi zavezami in ukrepi katastrofalna

Ženeva, 31. oktobra - Med trenutnimi zavezami držav za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in ukrepi, ki bi jih morali sprejeti za omejitev globalnega segrevanja ozračja, zeva "katastrofalna vrzel", je ob objavi letnega poročila o emisijah opozoril vodja Programa ZN za okolje Erik Solheim. Vlade in podjetja je pozval, naj s skupnimi močmi to vrzel zapolnijo.